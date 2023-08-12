川普涉图谋推翻2020大选 法官警告勿发表煽动性言论

（法新社华盛顿11日电） 美国前总统川普被控图谋推翻2020年大选结果，承审这起历史大案的法官楚坎（Tanya Chutkan）今天警告他不要发表「煽动性」言论，还说她不容审判期间出现「作秀氛围」。

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楚坎在检辩双方都在的准备程序庭里提出这项严厉警告；这场在华府市区的联邦法院庭讯，是为厘清川普在案子进入审理后可公开谈到哪些案情。

楚坎说：「我会采取所有必要措施来保护程序的完整。」

她说，「与本案有关的煽动性言论可能会干扰候选陪审团人员」，将让她不得不「迅速进入审判阶段」；这番话显然是针对川普及其律师团而说。

特别检察官史密斯（Jack Smith）先前声请于2024年1月2日开始审理此案，但预料川普的辩护律师团会希望推迟。川普目前在共和党2024年总统大选初选中遥遥领先其他竞争者。

楚坎将在本月28日订定实质审理的日期。

77岁的川普被控与幕僚图谋推翻2020年的败选结果，他已提出无罪抗辩，今天没有出庭。

楚坎说，她会确保川普「身为刑事被告」的权利受到尊重，但他依据宪法第一修正案所拥有的言论自由权利「不是绝对」。

楚坎说：「我也会认真履行职责，防止出现（联邦最高法院）所谓不受控的作秀氛围与媒体审判。」

检方希望针对川普可以公开揭露哪些关于此案证人和证据的内容声请保护令，因此而有今天的庭讯。

检方提到川普在他自创的「真实社群」（TRUTH Social）平台贴文；川普写道：「如果你冲着我来，我也不会放过你！」

楚坎警告，「即使是可以商榷的含糊言论」，也可能被视为意图「恐吓证人或挑起待选陪审人员的偏见」，她将不得不出手介入。

© 2023 AFP