沙乌地阿拉伯任命驻巴勒斯坦非常驻大使

（法新社利雅德12日电） 沙乌地阿拉伯今天任命驻巴勒斯坦领土非常驻大使，兼任驻耶路撒冷总领事。外界揣测，这项新职位的任命代表沙乌地可能准备与以色列建立关系。

广告 继续浏览后续

法新社报导，根据沙乌地驻约旦首都安曼（Amman）大使馆在社群媒体上的贴文，该职位将由现任驻约旦大使苏代瑞（Nayef al-Sudairi）出任。

苏代瑞透过影片表示，这项任命是「重要的一步」，突显沙乌地阿拉伯国王沙尔曼（King Salman）和王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）希望「强化与巴勒斯坦国（State of Palestine）的兄弟关系，并在所有领域正式给予助力」。

传统上，巴勒斯坦领土相关文件都是由沙国驻安曼大使馆处理。

沙乌地不承认以色列，也没有加入美国斡旋的2020年「亚伯拉罕协议」（Abraham Accords）。根据该协议，以色列与沙乌地的两个邻国阿拉伯联合大公国和巴林达成关系正常化协议。

去年7月美国总统拜登访问中东期间，沙乌地民航局宣布「向所有符合主管机关飞越要求的航空器开放沙国领空」，这项公告实际上解除了对往返以色列飞机的飞越领空限制。

当时，沙乌地当局否认此举是「任何进一步关系正常化措施的前兆」。

利雅德先前一再表示，它将坚守阿拉伯联盟（Arab League）数十年来的立场，即在以巴冲突获得解决之前，不与以色列建立正式关系。

© 2023 AFP