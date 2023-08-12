澳洲总理促中国 释放遭关押的澳籍华裔记者

（法新社雪梨12日电） 澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天呼吁中国释放被监禁的澳洲籍华裔记者成蕾，并对她入狱3年来的情况感到担忧。 成蕾透过澳洲外交官记录发表公开信，描述她所处监狱环境恶劣，并称她想念树木和阳光，但「最重要的是我想念我的孩子们」。

广告 继续浏览后续

成蕾的男友柯益尔（Nick Coyle）10日在澳洲新闻媒体及社群媒体平台X上分享这个消息。

艾班尼斯今天访问昆士兰州（Queensland）被问到是否关心成蕾安危时告诉记者：「我当然关心，成蕾应该被释放，这3年太漫长了…成蕾是澳洲公民，她不应遭受这样的对待。」 艾班尼斯表示，澳洲已向中方「最高级别」施压，要求释放成蕾，也将在「澳洲每次与中国会晤时」持续这么做。

艾班尼斯说：「她身为澳洲公民的人权应获尊重，这点非常重要。」

艾班尼斯已受邀访问中国，但具体日期还未确定。 艾班尼斯昨天告诉记者，释放成蕾不成为他访中的条件，并称这类访问「不应带有交易性质」。

曾在中国国家电视台「中国环球电视网」（CGTN）担任主播的成蕾，自2020年8月被拘留至今，但直到2021年2月才被正式逮捕。她被中方正式指控「向海外提供国家机密」，除此之外，外界无从得知更多细节。

© 2023 AFP