疑对垂死雪巴见死不救 挪威登山女杰捍卫清白

（法新社奥斯陆11日电） 上个月创下最快完攀14座世界最高峰纪录的挪威登山女杰哈里拉表示，她的团队在完成K2任务时，竭尽全力协助倒卧途中的雪巴人。

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7月27日的影片显示，一长列登山者在登顶世界第2高峰乔戈里峰（K2）的途中，跨过一名倒在路边的雪巴人。影片一出，随即在登山界引爆巨大争议。

就在当天，挪威登山女杰哈里拉（Kristin Harila）和她的尼泊尔雪巴向导天哲（Tenjen Lama Sherpa）一起创下在最短时间内完攀全球14座海拔超过8000公尺高峰的纪录。

尽管她强调自己花了90分钟试图协助这名雪巴，但她仍面临排山倒海而来的批评声浪。

哈里拉说，她觉得她有必要说出自己版本的故事，因为「所有错误资讯与仇恨言论现在四处蔓延」，包括「死亡威胁」等。

这名倒卧路旁的搬运工已被确认是27岁的巴基斯坦人哈山（Mohammed），他并非哈里拉团队的一员。 哈里拉昨天在社群媒体Instagram发表长文，表示她和她的团队已尽其所能拯救哈山。

英国「每日邮报」（Daily Mail）更以「『跨过垂死搬运工』不久后，『自负』的登山者被拍到庆祝登顶K2」为题，报导这起事件。

她说，她、她的摄影师和另外2人花了1.5小时试图把哈山拉上来，随后因前方组员发出求救讯号，她才继续前行，并让她的摄影师嘉布瑞尔（Gabriel）留下来陪哈山，与他分享氧气和热水。

哈里拉表示，嘉布瑞尔待了1小时后，因氧气开始不足，他也不得不离开现场。

巴基斯坦登山俱乐部（Alpine Club of Pakistan）秘书海达里（Karar Haidari）告诉法新社，当天约有100名登山者登顶K2。

负责发放攀登许可证的巴基斯坦吉尔吉特-巴尔蒂斯坦（Gilgit Baltistan）旅游当局今天表示，他们已对此事展开调查。

尽管其他数十名登山者也同样饱受抨击，但社群媒体上对哈里拉的批评尤其严厉；然而，社群媒体Instagram上也有不少使用者为哈里拉的行为辩护，并点出其中的危险。

© 2023 AFP