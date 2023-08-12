遭控海外从事非法商业交易 拜登次子韩特活在父兄阴影下

（法新社华盛顿11日电） 美国总统拜登次子韩特（Hunter Biden）的官司和吸毒黑历史等个人问题，使他成为民主党籍总统拜登的政治对手共和党锁定的脆弱目标。随着拜登寻求连任，攻击也随之加剧。

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现年53岁的韩特遭控在海外从事非法商业交易，美国司法部今天指派一名特别检察官，对此扩大调查。

韩特在自己父亲担任总统欧巴马领导下的副总统期间，在中国和乌克兰经商，国会共和党人对此已发起多项调查。 韩特被控未缴交联邦所得税和非法拥有枪枝等罪名，与美国司法部达成的认罪协议于7月破裂后，司法部长贾兰德（Merrick Garland）今天指派负责这些案件的检察官魏斯（David Weiss）为特检，对此扩大调查。

不少人认为韩特是家族的害群之马，但他的父亲仍对他不离不弃。拜登最近在共和党议员展开新的调查之际表示：「我儿子没有做错任何事，我相信他，我对他有信心。」

韩特从美国顶尖耶鲁大学法学院毕业，曾在政府、金融业和游说公司工作，后来在2000年代末加入一家由家族控制的避险基金，并开设一间国际商业顾问公司。

但韩特恶习缠身，有酗酒、吸食古柯硷以及多次进出勒戒中心等黑历史。

他认为他的毒瘾可能与1972年、当时他3岁所发生的一场车祸造成的创伤有关，这场车祸导致他的母亲和妹妹丧生，他则因头骨破裂住院。

但他也生活在哥哥波伊（Beau Biden）的阴影下，波伊拥有出色的军旅生涯并进入政坛，但2015年因脑癌过世。

拜登经常公开谈论失去长子的事情，他曾看好波伊有一天会成为总统。与此同时，韩特却很少被提及。

韩特婚姻破裂，失去3个女儿的监护权。他的首任妻子布勒（Kathleen Buhle）在回忆录中公开婚姻生活内幕说，2016年发现丈夫与守寡嫂嫂不伦后，提出要离婚。 韩特在2020年出版的回忆录「美好事物」（Beautiful Things，暂译）中说，他过去曾狂饮一大瓶伏特加、晚上在街上四处游荡寻找古柯硷，且多次尝试戒毒却失败的经历。

他写道，对他有帮助的一件事是父亲无条件的爱。韩特回忆道：「不管事情变得多么糟糕，他从未抛弃我，从未回避过我，从未对我评头论足。」

© 2023 AFP