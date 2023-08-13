伊斯兰国袭击叙利亚军车 死亡士兵数上修至33人

（法新社贝鲁特12日电） 叙利亚人权了望台组织今天表示，圣战组织伊斯兰国（Islamic State, IS）对叙利亚政府军的袭击造成33名士兵死亡，死亡人数由先前公布的26人上修。

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根据叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights），极端组织伊斯兰国10日晚间对军用巴士的袭击，是其今年对政府军发动的最致命打击。

尽管伊斯兰国于2019年失去他们最后一片在叙利亚境内的土地，但在广袤的叙利亚沙漠中仍保有藏身之处，并以此为据点发动伏击和偷袭。

叙利亚人权了望台组织负责人拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「袭击军车造成的死亡人数已攀升至33名士兵。」总部设于英国的叙利亚人权了望台组织依靠叙国境内的广泛消息管道收集资讯。

叙利亚人权了望台组织11日指出，圣战分子在代尔祖尔省（Deir al-Zor）马雅丁（Mayadeen）附近的沙漠包围了军车并开火。

根据与伊斯兰国挂钩的阿玛克通讯社（Amaq News Agency）发布的声明，伊斯兰国随后宣称犯下这起攻击案，表示其战士「对2辆军用巴士」进行突袭，「以重武器和火箭筒」攻击，使其中一辆巴士起火。

叙利亚国家通讯社叙利亚新闻社（SANA）昨天晚间发布来自外交部的声明，指控「美国占领军及其恐怖攻击组织」袭击了这辆军车。

声明中表示：「这起犯罪和恐怖主义攻击是源自美国对恐怖组织的支持和赞助，其中站在最前沿的就是达伊沙（Daesh，即伊斯兰国别称）。」

拉曼告诉法新社，这些圣战分子试图展示「尽管领袖受到打击，伊斯兰国仍然活跃和强大」。

上周，伊斯兰国宣告领袖阿布・胡笙・胡塞尼・库拉希（Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi）的死讯，据称他在叙利亚西北部的冲突中丧生。

© 2023 AFP