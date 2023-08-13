印尼选美会传性骚 环球小姐组织终止与承办单位合作

（法新社华盛顿13日电） 由于印尼环球小姐选美承办单位被指控性骚扰，环球小姐选美组织（Miss Universe Organization）宣布终止与印尼承办方的合作，并将取消即将登场的马来西亚环球小姐选拔活动。

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超过6名参赛者投诉，所有进入印尼环球小姐（Miss Universe Indonesia）决赛的30名佳丽都在加冕典礼2天前无预警被要求脱衣，以检查身上的疤痕和橘皮组织。加冕典礼在印尼首都雅加达举行。

她们的律师8日表示，其中5名佳丽还被拍了照片。

总部位于美国的环球小姐选美组织昨晚在原名推特（Twitter）的社群平台X写道：「鉴于我们了解到印尼环球小姐选拔中发生的情况，很明显，承办方没有达到我们的品牌标准、道德或期望。」

环球小姐选美组织表示，已「决定终止与目前的印尼承办方PT Capella Swastika Karya以及印尼环球小姐大会负责人卡佩拉（Poppy Capella）的合作关系。」

环球小姐选美组织感谢参赛者勇敢地站出来，并表示「为女性提供安全的场所」是组织的第一要务。

雅加达警方发言人特鲁诺尤多（Trunoyudo Wisnu Andiko）8日表示，已对这些女性的投诉展开调查。

根据环球小姐选美组织，印尼承办方同时承办马来西亚环球小姐比赛，当地今年的赛事将会被取消。

印尼承办方负责人卡佩拉在社群平台Instagram发表长篇声明，否认参与任何身体检查。

卡佩拉写道：「我，作为印尼环球小姐大会负责人和印尼环球小姐授权的所有者，完全没有涉及，也从未知情、下令、要求或允许任何参与2023印尼环球小姐比赛流程的人员透过身体检查进行暴力或性骚扰行为。」

卡佩拉也说，她反对「任何形式的暴力或性骚扰。」

© 2023 AFP