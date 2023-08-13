德国车站犹太人纪念馆图书遭纵火 警方调查

（法新社柏林12日电） 德国警方今天表示，一名男子在首都柏林市格伦瓦德火车站的纪念馆纵火，焚烧纪念馆附属迷你图书馆一箱有关纳粹的书籍。这处纪念馆是为纪念当年被纳粹送往集中营的犹太人而设。

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警方在社群平台X发文说：「几乎所有的书都被烧掉了。」他们已经针对这起事件展开调查。

警方表示，有两名目击者通报说，黎明时看到一个男子在格伦瓦德站（Grunewald）这处纪念馆以旧电话亭改造成的迷你图书馆那里，放火烧了一箱书。

1941年起，有5万名德国犹太人从这处车站的17号月台（Platform 17）被送往位于里加（Riga）、华沙（Warsaw）、奥斯威辛（Auschwitz）、特雷津（Theresienstadt）等地的纳粹集中营。

1998年1月，一座纪念馆落成，17号月台是其中的一部份，那里的铁轨旁设了186面牌子，详细说明了当年每列火车的出发日期、车上犹太人的人数以及他们最终的目的地。

柏林市的网站上解释说，铁轨周遭长出的灌木丛，构成了纪念馆的一部份。

「这象徵了这条轨道上的任何火车，都不会再驶离这个车站。」

© 2023 AFP