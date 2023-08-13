摩洛哥气温首度飙破摄氏50度

（法新社摩洛哥拉巴特13日电） 新一波热浪正炙烧着北非国家摩洛哥，当地气象总局今天表示，境内测得摄氏50度高温，为有纪录以来首见。来自南方的干热空气推升气温比月均温高出5到13度。

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气象总局（General Directorate of Meteorology）表示，位在摩洛哥南部海岸城��阿加迪尔（Agadir）的气象站11日测得50.4度的新全国高温纪录。

摩洛哥今夏经历一连串热浪，气温迭破纪录。

西撒哈拉（Western Sahara）城��斯马拉（Smara）7月13日测得49.9度，那是上一个创纪录高温。

气象总局在声明中指出：「这一波热浪是因为又干又热的空气从南方进入，导致气温显着上升，超过月平均气温5到13度。」

热浪近日已经导致北部丹吉尔（Tangier）附近和更东的塔萨省（Taza）发生野火，造成森林毁损，所幸未传人员伤亡。

欧洲联盟气候监测机构哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service）上周证实，今年7月是有纪录以来地球上最热月份，月均温比前一次在2019年7月缔造的摄氏16.63度还高出0.33度，也比1991至2020年的7月均温高出0.72度。

摩洛哥上个月出现自从1961年以来第4高月均温。

天气预报显示，北部非洲未来数日气温可望略降。

© 2023 AFP