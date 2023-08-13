涉厄瓜多总统候选人枪杀案 黑帮首脑移监高度戒护

（法新社瓜亚基尔12日电） 厄瓜多今天在军警大规模戒护下，将一名帮派首脑移送至最高安全级别的狱所。这名帮派首脑涉嫌在总统候选人维拉维森修遇刺身亡前出言恐吓过他。

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法新社报导，总统候选人维拉维森修（Fernando Villavicencio）9日在离开造势活动时遭枪杀身亡，震惊社会，此后全国一直处于紧急状态。维拉维森修过去担任过记者，也是反贪腐斗士。

今天破晓时，约4000名重装安全人员进入厄瓜多西南部瓜亚基尔（Guayaquil）的第8号监狱，此处关押着势力庞大的犯罪集团Los Choneros首脑马西亚士（Jose Adolfo Macias），他又名「费托」（Fito）。

根据安全部队提供的影像，部分照片显示一名蓄胡的男子穿着内裤、双手放在头上；另一些照片显示，这名男子脸朝下趴在地上，双手被反绑着。

厄瓜多总统拉梭（Guillermo Lasso）在社群媒体X表示，「费托」已被移送到罗卡狱所（La Roca）。这座安全级别最高的狱所可容纳150人，是这名帮派首脑原本被囚的监狱建筑群的一部分。

这名帮派首脑在原本被关的监狱中，手上控制着至少一个分区。

拉梭将维拉维森修遇刺归咎于组织犯罪。59岁的维拉维森修则曾在被枪杀的前一周表示，「费托」正威胁他。

维拉维森修告诉当地一个节目说，这名帮派头目曾经「派人」和他联系，警告说「如果我继续…提到集团Los Choneros的名字，他们就会将我击垮。」

维拉维森修过去的调查激怒了黑帮与毒枭。 （译者：纪锦玲）

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