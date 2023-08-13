立陶宛边境检查站缩减 民众赴白俄采买探亲难

（法新社立陶宛舒姆斯克12日电） 立陶宛当局下令裁减与白俄罗斯边界上的边境检查站，让该国民众前往白俄采买、探亲的难度大增。

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晴朗的天空下，立陶宛边境城镇舒姆斯克（Sumskas）今天有数十辆车等着通关前往白俄罗斯。

过去几年来，立陶宛民众常利用这个过境点跨境采买便宜商品、探视亲人；如今，原本轻轻松松的行程恐怕要变得挑战重重了。

立陶宛与白俄有6个过境点，但下周起，立陶宛将关闭其中两个，包括舒姆斯克。

立陶宛与白俄的紧张局势不断升级。立陶宛政府对白俄的挑衅威胁示警，加上俄罗斯佣兵组织瓦格纳（Wagner）在俄国发动短暂兵变后现改驻扎白俄，都促成了立陶宛做出上述决定。

对一般的旅客来说，这意味着在仅剩4处的过境点的等待时间将会拉长，且必须和公车、卡车一齐排队。

部分立陶宛民众表示，他们将需要彻底放弃前往白俄。

一名73岁的退休人士表示，她每年会多次骑自行车跨境到白俄采购较便宜的药品。

她在舒姆斯克检查站排队时告诉法新社说：「他们（白俄）以1.5欧元（约新台币53元）出售的药物，这里（立陶宛）要卖到10欧元到12欧元（约新台币353到424元）之间。」

她补充道：「但现在我不会去（白俄）了。」

© 2023 AFP