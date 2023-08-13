降低通膨法实施一年 拜登力陈政绩驳斥共和党抨击

（法新社华盛顿12日电） 推动绿色能源发展的美国「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）通过实施一年了，如今总统拜登正努力推销它的好处，他说，若能重来，他可能会选择另一个名称。

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这个雄心勃勃的计画，目的是让美国加速过渡到清洁能源、重建美国工业实力，以及强化社会正义。

2022年8月16日，当拜登将这项7500亿美元的计画签署生效时，美国正值物价急剧上涨时期。当时物价飙涨对拜登的民望造成打击。

尽管这计画主要目的是透过约3500亿美元的补贴和税收抵免，来加速过渡到绿色能源阶段，不过因法律通过时正值通膨飙升时期，因此称为「降低通膨法」似乎也顺理成章。

拜登最近在西部犹他州与政治捐款人见面时表示：「我希望我没这样称呼此法，因为相较于与通膨的关系，它更关乎促进经济成长的替代方案。」

前一天，正寻求明年选举连任的拜登启动一项可永续经营的能源计画，他说此计画象徵「降低通膨法」最佳的一面。

这项计画要在新墨西哥州建造风力发电机，而该风力发电场址过去是一家塑胶餐具制造厂所在。新墨西哥州目前正遭受野火和极端气温等气候变迁的严重影响。

白宫表示，自「降低通膨法」生效以来，已激励私人投资清洁能源领域达1100亿美元。由于美国在绿色产业呈现出独立雄心，引起欧洲及其他盟国的关切。

环保组织「世界资源研究所」（World Resources Institute）成员博德（Lori Bird）说：「这是美国史上最重要的气候和清洁能源立法。」

由美国9个研究团队所做研究指出，「降低通膨法」理应在2035年前，将碳排量降至2005年水准的43%至48%。而这仍未达到官方目标，即2030年以前要将碳排量减少50%。

眼前，拜登的当务之急是在2024年11月总统选举之前，找到变现「拜登经济学」（Bidenomics）的方法。

法新社报导，大多数美国人对这些计画的各种承诺，只有模糊概念。这些承诺包括面对中国竞争时，支持量子运算的发展；制造数百万辆电动汽车的同时，也创造就业机会；降低胰岛素价格；让网路使用民主化等。

拜登10日对犹他州的政治捐款人说：「大家并不知道，目前正在发生的变化，就是我们过去所做的成果…这需要累积一点时间才能突破。」

共和党对拜登的竞选活动作反击，最近还发表声明嘲笑拜登「不顾一切试图兜售所谓的降低通膨法」，并斥责那是「骗局」。

不过，拜登似乎欣然指出，当降低通膨法投资共和党议员选区里的计画时，他们似乎没有任何问题就接受了。

拜登9日甚至点名一位言辞特别尖锐的川普支持者、国会女议员波柏特（Lauren Boebert）。

拜登明显讥讽指出，「降低通膨法」正在帮助科罗拉多州建造一座大型风力发动机厂，地点就在这位「嘴巴非常安静的共和党女士」所属选区。波柏特和共和党内其他人一样，早前都反对降低通膨法。

拜登微笑着说：「她当初反对降低通膨法通过，那没关系，她现在对此法表示欢迎。」（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP