乌克兰：击落数波俄罗斯飞弹和无人机

（法新社基辅14日电） 乌克兰军方今晨表示，他们击落3波瞄准敖德萨（Odesa）的俄罗斯飞弹以及无人机，这是俄罗斯对乌克兰南部黑海沿岸的敖德萨地区发动的最新攻击。

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乌克兰南部作战司令部（Operational Command South）在社群平台Telegram贴文写道：「敌军在夜间攻击敖德萨地区3次，使用2波攻击无人机，共15架，以及8枚海上发射的口径（Kalibr）巡弋飞弹。」

军方表示，防空部队抵御所有攻击，但掉落的残骸仍破坏学生宿舍以及敖德萨市中心的超市，导致3名工作人员受伤。

军方说，「爆破引起的冲击波毁损多个建筑物的窗户、阳台，以及附近停放的车辆」，并补充，消防队员正卖力与两起大火搏斗。

军方在Telegram上分享的照片和影片显示，消防队员尽力扑灭一处被火势包围的多层楼超市，大量烟雾上升至空中。

俄罗斯上个月退出同意乌克兰在战时透过安全航道出口�b物的黑海�b物协议（Black Sea Grain Initiative），之后俄罗斯及乌克兰于黑海扩大攻击对方的力道。

莫斯科当局退出协议后，便猛烈袭击协议之中出口乌克兰谷物的敖德萨地区重要港口。

© 2023 AFP