伊拉克连年干旱 湖泊水位骤降观光业惨淡

（法新社伊拉克哈巴尼亚14日电） 伊拉克商人穆罕默德从来没有见过这么惨淡的观光季：多年干旱导致面积广阔的哈巴尼亚湖（Lake Habbaniyah）缩水，使得过去一到夏天就蜂拥而至的观光客不见踪迹。

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仅愿透露名字的穆罕默德说，「过去2年，这里还有一些活动，但现在根本没有水」。他在位于湖畔的店面前摆上充气浮床、捞网和T恤，但并不期待会有太多顾客上门。

他的上衣在高温逼近摄氏50度下浸满汗水，他告诉法新社，「今年非常干，超级干」。

哈巴尼亚位于伊拉克首都巴格达以西约70公里，这个国家部分地区持续4年干旱，使得这里的湖滨线退缩了数十公尺。

联合国把水资源短缺的伊拉克，列为最受气候变迁冲击的5个国家之一。

哈巴尼亚湖所在的伊拉克西部安巴省（Anbar）水资源主任沙米尔（Jamal Odeh Samir）表示，哈巴尼亚湖满水位约33亿立方公尺，上次满水位是在2020年。

他告诉法新社，现在的水量还不足5亿平方公尺。

像是穆罕默德开的小店，以及湖滨度假小屋即使在夏天旺季依旧空空荡荡，流浪狗在派不上用场的遮阳伞之间闲逛。

想玩水，游客必须先穿过散发恶臭的烂泥，这部分过去都沉没在湖面下。

1979年，这个人工湖周遭建起了度假区，之后几年成为广受中东游客欢迎的旅游景点。

但过去4年，雨量骤降以及气温升高，重创哈巴尼亚地区以及整个伊拉克。

巴格达当局指责幼发拉底河（Euphrates River）上游的土耳其水坝建造工程造成水位降低。这条河是哈巴尼亚湖的水源，同时流经叙利亚。

水利署发言人夏玛尔（Khaled Shamal）警告，「伊拉克的战略蓄水量是（近一个世纪以来的）最低点」。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）上周访问巴格达时警告，「气温上升加上干旱，以及实际上（生物）多样性正在逐渐消失的这项事实，对伊拉克和全世界都是一记警钟」。

当夜幕低垂，气温稍微下降之后，湖滨终于迎来几位在沙滩上烤肉的客人。

拉夫塔（Qassem Lafta）和家人从附近的法鲁贾（Fallujah）前来游玩。他说，「我们以前来过这里，那时候好多了，水位比较高」。

他表示，希望当局能够让这个湖复活。「这是安巴省（Anbar）、伊拉克南部，以及巴格达民众能够休憩的唯一场所。」

© 2023 AFP