北韩官媒：金正恩下令大幅提高飞弹生产

（法新社首尔14日电） 美国与南韩下周将进行联合军演。北韩官媒今天报导，领导人金正恩在视察重要武器工厂时要求「大幅提高」飞弹生产。

广告 继续浏览后续

法新社指出，金正恩在上周一次重要军事会议中要求加强作战准备，又在11日、12日巡视兵工厂。

北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩这两天视察行程，参观包括生产战术飞弹、大口径多管火箭、装甲作战车辆的兵工厂。

在视察战术飞弹工厂时，金正恩对「生产中出现的科技问题得到完善改进」及精进武器现代化方面「表示满意」。

北韩中央通信社指出「金正恩提出一项重要目标，要大幅提升现有飞弹生产能力」，并强调这间兵工厂在「加速备战」的角色。

报导指出金正恩强调「必须确保炮弹产量增加」，还亲自登上一辆装甲车辆试驾。

北韩官方「劳动新闻」（Rodong Sinmun）刊登的照片显示，满脸笑容的金正恩在3名官员陪同下坐在驾驶座，试驾一辆「新开发的通用战斗装甲车」。

金正恩此次视察时间点离美韩联合军演很近。美韩「乙支自由护盾」（Ulchi Freedom Shield，UFS）年度军演订于8月21至31日举行。

此外，美国、南韩和日本3国领袖也预定15日在华府举行三边峰会，寻求加强安全合作，因应北韩日益严重的核子和飞弹威胁。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP