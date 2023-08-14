厄瓜多建造党改推另记者 替代遇刺身亡候选人拚大选

（法新社厄瓜多首都基多13日电） 厄瓜多建造党今天宣布，改由另名记者朱利塔取代遇刺身亡的维拉维森修，为该党出征20日进行的总统大选。

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「运动建造」（Movimiento Construye）最初提名的总统候选人维拉维森修（Fernando Villavicencio）本月9日在首都基多（Quito）参加造势活动时遇刺身亡，享年59岁。维拉维森修过去担任过记者，以反贪腐运动闻名，遇刺前民调一直位居第2。

维拉维森修遇害后，建造党12日曾表示，维拉维森修的竞选搭档龚萨雷兹（Andrea Gonzalez）将取而代之，成为该党总统候选人。

然而，建造党担心，鉴于龚萨雷兹已在20日大选登记为副总统候选人，若顶替成为总统候选人，资格恐会遭选务当局否决。

建造党因此改推与维拉维森修一样是记者出身的朱利塔（Christian Zurita），代表政党争取总统大位。朱利塔的候选资格仍需取得国家选举委员会的批准。

维拉维森修遇刺一案，现有6名哥伦比亚公民被控谋杀，目前仍被羁押。警方指控6人与犯罪集团挂钩。

维拉维森修的遗孀萨拉乌兹（Veronica Sarauz）则是将丈夫的死归咎在国家身上，她控诉警方没有充分尽到保护之责。

她同时把矛头指向厄瓜多前总统柯利亚（Rafael Correa）的支持者，因为维拉维森修调查柯利亚贪腐行为之后，柯利亚于2020年被处8年徒刑。

且维拉维森修在遇刺前一天，还曾向检察官办公室提出申诉，指控柯利亚执政期间磋商的石油合约存有舞弊行为，估计让国家损失了约90亿美元。

© 2023 AFP