尼日政变军事干预不易 从集结兵力到平民伤亡多风险

（法新社尼日首都尼阿美14日电） 西非经济共同体为逼迫尼日政变将领让民选总统复位，已对尼日实施制裁并扬言军事干预。但政变领袖任命的总理今天说，尼日可克服制裁。专家也指出，军事干预风险高。

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一批尼日军官7月26日推翻总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）、建立新政权，不久后西非经济共同体（ECOWAS）便对尼日实施制裁，切断金融往来与电力供应并关闭边界，使得位处内陆的世界最贫国之一尼日无法取得亟需的进口物资。

尼日政变将领曾表示，制裁已造成尼日民众难以获取药品、粮食和供电，称这些措施「不合法且不人道」。

不过，尼日政变领袖任命的新总理赞恩（Ali Mahaman Lamine Zeine）在德国之声（Deutsche Welle）今天刊出的访问中说：「我认为，即使对我们施加的是一种不公平的挑战，但我们应该能够克服它，我们也将会成功。」

若西非经济共同体进一步采取军事干预，专家认为这么做充满作战和政治上的危险，从召集兵力到造成平民死伤等。以下是他们指出的主要问题：

●兵力动员

西非经济共同体10日下令部署一支「待命部队」来恢复尼日的宪政秩序。自1990年以来，这类部队曾6度在西非经济共同体成员国进行干预，因应包括内战或政治乱局等情况。

然而，加拿大蒙特娄智库「法语世界和平中心」（Centre FrancoPaix）的非洲沙赫尔地区（Sahel）专家布瓦斯维尔（Marc-Andre Boisvert）指出，今日如同过往，西非经济共同体成员国之间对于这类部队的组成并无明确协议。

法国国际关系研究所（French Institute of International Relations, IFRI）研究员提南波姆（Elie Tenenbaum）表示：「基本上，非洲待命部队的构想，并不是为了要在发生政变的国家恢复宪政秩序。」

布瓦斯维尔说，能否召集到部队「要看各国出兵意愿」，需要长时间协商并克服「大量猜疑」。

●出兵人数

西非国家塞内加尔的将军塞克（Mansour Seck）认为，军事干预尼日政变需要动员3000至4000名兵力。截至目前，仅象牙海岸已公开表示愿贡献约1000名兵力。

根据贝佐姆去年提供的数据，尼日自有兵力约3万人，其中1万1000人已部署对抗伊斯兰主义圣战士。

提南波姆表示：「若涉及国防和安全事务，非洲国家通常小心翼翼紧握主权。」因此，在他们的军队「已经体质脆弱且装备不足之下，很难召集到部队」。

●作战风险

尼日是个面积广大且不毛的国家，因此要推翻当地政权，必须聚焦首都尼阿美（Niamey）。但陆攻得穿越数百公里险恶地带，因此专家表示，关键会在空中机动性，最好是能以尼阿美的机场作为集结点，锁定拿下贝佐姆目前遭到拘留的地点总统府。

曾是军人的尼日分析家狄亚洛（Amadou Bounty Diallo）说，西非经济共同体的军事首长「想要拿下尼阿美机场来轰炸总统府，但现在有现代化防空系统可以把他们的飞机射下来」。

塞克也指出，尼日政变军容易占领机场跑道，「只要把几千名年轻人放上去」，战机驾驶可能就不敢开火来夺取跑道。

尼日抵抗军事干预的武力，会是以总统卫队700人菁英部队为基础的兵力；但尼日其他军事单位是否愿意加入对抗，仍存在争议。

一名贝佐姆的顾问表示，尼日其他军方单位之所以表面上支持政变，「是为了避免流血，他们不想卷入战争」。但一名尼日国安消息人士预测，若外国军事介入，可能促使尼日武装部队「团结一致」。

●平民伤亡

提南波姆指出，军事干预的另个重大风险，是造成大量平民死伤。

尼阿美已数度出现民众集会示威支持政变，当中许多人还说，若他们的军队遭到攻击将伸援。

提南波姆并表示，政变将领已经扬言，一旦西非经济共同体干预，他们就会处决贝佐姆。

© 2023 AFP