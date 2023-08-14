巴基斯坦参议员卡卡尔就任看守总理

（法新社伊斯兰马巴德14日电） 巴基斯坦知名度不高的参议员卡卡尔昨天辞去参议员一职，今天在总统见证下，宣誓就职成为看守总理，负责监督几个月后将举行的大选。 52岁的卡卡尔（Anwaar-ul-Haq Kakar）在总统艾维（Arif Alvi）见证下，今天于巴基斯坦独立日宣誓成为看守总理，当地电视台现场转播就职仪式。

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卡卡尔上任首要之务是组阁，治理一个即将步入国会选举期的国家，时间恐达数月。 巴基斯坦国会上周正式遭解散，根据宪法，必须在90天内举行选举。但最新人口普查数据本月稍早才发布，即将下台的政府表示，选举委员会需要时间重新划分选区。

卸任总理夏立夫（Shehbaz Sharif）昨天向全国发表卸任演说：「在16个月后，我卸下了重责大任。我们根据宪法就任，也依照宪法的指示卸任。」

「我对看守总理的能力有信心，相信他有能力举行自由公正的选举。」

前总理伊姆兰汗（Imran Khan）去年4月遭国会表决罢黜后，巴国一直处于政治动荡之中。伊姆兰汗上周因贪污罪被判刑入狱，5年不得参政。律师已为他提起上诉。

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