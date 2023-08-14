气温飙破50度 巴格达动物园内动物备受煎熬

（法新社巴格达14日电） 在伊拉克首都巴格达（Baghdad）的动物园，2只西伯利亚虎在围栏内的池塘边不停地喘气。巴格达今天的气温连续第2天超过摄氏50度，导致人类和动物都几乎无法待在户外。

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巴格达唯一动物园的兽医萨里（Wassim Sarih）说，来自俄罗斯远东地区的大猫更适合生活在「气温低至零下20度的地方」，而不是世界上最热的城市之一。

这座动物园因资金不足、多年动乱加上管理不善，状况可说每况愈下。对园区内的狮子、鸟类、熊和猴子等约900只动物来说，情况更是糟糕。

萨里说，园内多数围栏都是露天的，「适合生活在炎热气候下的动物。我们并没有为习惯寒冷的动物准备其他设施。」

为降低温度，狮子的铁笼前已安装冷风扇，园方也为熊和老虎提供水池。

不过，由于伊拉克无法提供足够电力来满足国内需求，因此一天停电可能长达10小时。

动物园园长艾札米里（Haider al-Zamili）表示，自1970年代以来，该园就没有进行重大整修，他只能利用当局分配的微薄资金。

他说，「与其他动物园相比，我们的动物寿命更短」，举例来说，园内西伯利亚虎的寿命通常为17或18年，而其他动物园内西伯利亚虎的预期寿命可达20至25年，这与炎热的天气有关。

联合国表示，伊拉克是全球受到气候变迁影响最严重的5个国家之一。目前，该国正面临连续第4年来袭的干旱。

© 2023 AFP