法国西南日报：英王查尔斯三世9月访法

（法新社巴黎14日电） 法国媒体报导，英国国王查尔斯三世（King Charles III）将于9月前往法国进行国是访问。英王查尔斯三世6个月前曾计划访问巴黎，但当时因法国爆发示威而延后。

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英王今年3月原本计划访问法国，以凸显英法关系升温，却因法国爆发年金改革示威抗议，而在出发前一刻宣布延后。

法国「西南日报」（Sud Ouest）周末报导，英王的国是访问将于9月展开，他与王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）将照原定行程造访法国首都巴黎，之后前往知名葡萄酒产地西南部大城波尔多（Bordeaux）。

报导说，访问时间大约落在9月20至22日。报导并称，波尔多当局在7月就收到英王的维安细节，好为英王这次来访预做准备。

报导指出，法国9月底是繁忙的时刻，因为罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）预定来访，还要主办2023年世界杯橄榄球赛（Rugby World Cup）。

报导称，威廉王子可能会随父亲出访，趁机到波尔多观看威尔斯对决斐济的橄榄球比赛。

法新社联系法国总统马克宏办公室，但对方拒绝对英王来访的相关报导置评。

© 2023 AFP