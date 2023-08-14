王毅访金边会洪马内 双方承诺加强中柬关系

（法新社金边13日电） 柬埔寨下一任领导人洪马内（Hun Manet）今天在首都金边会见中国外交部长王毅，双方承诺将加强两国关系。

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王毅出访东南亚3国，昨天来到最终站柬埔寨，成为洪马内7日获国王任命为新领导人以来，首位访问柬国的中国官员。

在中国与菲律宾因南海问题紧张升温后，王毅此行也访问了新加坡和马来西亚。

王毅在金边会晤即将卸任的柬埔寨总理洪森（Hun Sen）、洪森之子洪马内以及其他柬国官员。

柬埔寨国王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）7日应洪森请求发布皇家命令，任命洪马内为柬国总理，但要正式成为柬埔寨下一任领导人，45岁的洪马内和他的内阁必须赢得8月22日举行的国会信任投票。洪森领导的「柬埔寨人民党」（Cambodian People's Party）在下议院占主导地位。

洪马内在社群平台Telegram贴文说，他和王毅「承诺将促进两国之间的合作」。

他也在脸书（Facebook）贴文中，重申他的政府对一个中国政策「立场未变」，并承诺不会干涉中国的内部事务。

洪马内预计9月和10月访问中国。

柬埔寨外交部声明说，王毅也会晤了柬埔寨外长，重申北京「坚定不移地承诺」将尊重柬埔寨主权，并转达了北京对柬国的支持。

王毅造访柬埔寨前，北京与马尼拉当局为南海主权声索问题发生外交冲突。

柬埔寨、新加坡、马来西亚和菲律宾皆为东南亚国家协会（ASEAN）成员，这个联盟正在与中国就南海行为准则进行谈判；北京声称拥有南海几乎所有海域的主权。

在洪森统治下，柬埔寨已然成为中国在这个地区最强大的盟友之一。洪森掌权近40年期间，接受中国对柬埔寨的巨额投资。

柬埔寨7月23日举行大选，洪森所属的「柬埔寨人民党」在无实质反对派的情况下赢得压倒性胜利，得票率高达82%，为其长子洪马内继承洪氏王朝铺路。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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