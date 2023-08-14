瑞信小股东要求瑞银赔偿并购案损失

（法新社日内瓦14日电） 原瑞士第2大银行瑞士信贷（Credit Suisse）的小股东今天将提出集体诉讼，对瑞士最大银行瑞士银行（UBS）并购瑞信案提出法律挑战，盼藉此让他们的损失获得赔偿。

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瑞士官员今年3月因害怕财务困难的瑞信若倒闭，可能对全球金融体系带来灾难性后果，因此主导瑞银紧急并购瑞信。但这起并购案将瑞信的股本价值估为约30亿瑞郎（约新台币1092亿元），使得瑞信股东认为并购条件使其蒙受损失。

这起并购案的条件是在短短一个周末的紧急协商中决定，对瑞信股本的估值比交易宣布前几天瑞信的市值70亿瑞郎低了许多。

英国「金融时报」（Financial Times）昨天报导，数百名瑞信小股东将向瑞士商业法院提出赔偿要求。瑞士投资人保护协会（SASV）秘书长罗施克（Arik Roschke）向瑞士商务通讯社AWP证实，他们今天将代表这些股东提出诉讼，且约有千名瑞信小股东因成为协会会员而加入求偿行列。

罗施克对「金融时报」暗示，瑞银会有和解的诱因，因为法官若判决支持这些瑞信股东的主张，瑞银可能将必须赔偿瑞信所有股东，代价恐高达数十亿美元；但若庭外和解，瑞银仅须赔偿提起诉讼的股东。

© 2023 AFP