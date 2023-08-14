西方驻波湾海军：商船勿近伊朗水域 以免遭扣押

（法新社杜拜13日电） 在波斯湾执行任务的西方国家海军部队接连两天提出警告，船只在具战略意义的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）航行时不要接近伊朗水域，以免遭扣押。

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美国近来在波斯湾地区加强军力部署，值此之际，华盛顿与德黑兰达成一项协议，为缓解紧张局势带来一线希望。

美国第五舰队发言人霍金斯（Tim Hawkins）建议船只「尽可能远离伊朗水域」，以降低被扣押的风险。

他还说，美国主导的「国际海事安全联盟」（IMSC）正在「通知该地区船只采取适当预防措施，以最大限度地减少基于当前地区紧张局势的扣押风险，我们致力寻求缓和紧张情势」。

国际海事安全联盟成立于2019年，由美国、英国、沙乌地阿拉伯和阿拉伯联合大公国等11个国家所组成。根据官网，这个组织的任务是「为中东地区的商船提供保障」。

英国海事贸易行动办公室（UKMTO）昨夜声明表示，他们「已察觉到荷莫兹海峡附近的威胁与日俱增」。荷莫兹海峡是全球至少1/3石油运输的必经之路。

英国海事贸易行动办公室提醒所有船只「谨慎行事，并向其通报可疑活动」。

英国海事安全公司Ambrey昨天下午发布声明指出，公司已接获希腊和美国当局及其他机构警告，「在接下来的12小时至72小时，恐有商船在荷莫兹海峡遇袭」。

声明又说：「此前，在类似警告发出后，伊朗当局便找藉口扣押一艘商船。」

法新社报导，到目前为止，伊朗尚未对这些警告做出回应。（译者：纪锦玲）

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