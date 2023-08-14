野火不断蔓延 加拿大军方参与打火行动

（法新社渥太华13日电） 加拿大野火不断蔓延，军方人员今天被派到遥远的北部地区，协助扑灭数百起失控的野火。

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加拿大军人今天被派到遥远的北部地区，协助扑灭数百起失控的野火。由于大火不断蔓延，当地有几个偏远社区的居民被迫逃离家园。

在此同时，加拿大位于太平洋沿岸的卑诗省（British Columbia）准备迎接热浪，预料会进一步助长火势延烧。

加拿大国防部长布莱尔（Bill Blair）在原名为推特（Twitter）的社群平台X上发文说：「我们与西北地区（Northwest Territories）民众一起面对严重的野火。」

他说：「为了回应急需支援的请求，加拿大部队将提供消防、空中运输，并给予规划、协调及后勤方面的协助。」

加拿大军方尚未公布部署规模，但最近几个月已向其他4个省派出数以百计的军人，包括从国外调来的5000人在内，近1万1000名消防员将一起投入帮忙扑灭野火。

根据加拿大跨单位森林消防中心（Canadian Interagency Forest Fire Centre, CIFFC）的数据，在这一季，超级野火以惊人的强度在加国各地蔓延，迫使16万8000名加拿大人撤离家园，还烧毁了1350万公顷的土地，几乎是当地上一次记录到有730万公顷土地被毁的两倍。

截至目前为止，已有4人在今年爆发的野火中丧命。

这波大火还排放前所未见的二氧化碳量，有超过10亿吨，相当于2.17亿辆汽车1年产生的二氧化碳量，也约是日本1年的排放量。

这个周末，加拿大西北地区几个社区的民众被勒令撤离，其中包括史密斯堡（Fort Smith）的2500名居民，因为北方森林遇上233场野火的肆虐，有210万公顷的土地被烧毁。

与此同时，加拿大环境部（Environment Canada）警告，从今天起直到16日，温哥华和卑诗省其他地区的气温将会攀升。卑诗省有390处野火正在延烧。

但气温预料不会飙破2021年6月创下的最高纪录，当时李顿村（Lytton）的气温高达摄氏49.6度，几天后该村更遭大火摧残，造成至少两名居民丧生。

温哥华东方的卡尔特斯湖（Cultus Lake）是加拿大今天的热区，气温达摄氏31.1度。卑诗省部分地区本周的气温料将升至摄氏40度。

© 2023 AFP