阿根廷总统初选 极右翼议员米雷伊得票率居首

（法新社布宜诺斯艾利斯14日电） 根据阿根廷昨天的初选投票结果，阿根廷人将于今年10月的总统大选中，在极右翼议员米雷伊、中间偏右联盟候选人布尔瑞奇、和经济部长马萨之间选出新总统。

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在这个区域的独一无二选举制度中，阿根廷人昨天在22名潜在总统候选人中选出他们属意的人选。开出93%选票后，反建制派的米雷伊（Javier Milei）以超过30%的得票率位居第一。

67岁的布尔瑞奇（Patricia Bullrich）获得约28%的选票，身兼律师和经济部长的51岁马萨（Sergio Massa）则以27%得票率排名第3。

随着阿根廷通膨年增率高达115%、贫穷率飙升、阿根廷货币披索剧烈贬值，极不受欢迎的阿根廷总统艾柏托．费南德兹（Alberto Fernandez）不会在10月的大选中寻求连任。

阿根廷政府为应对逐渐枯竭的外汇储备，实施了严格的货币管制，并向企业徵收更高的进口税，以维持美元外汇存底。

人民对现由马萨及其「祖国联盟」（Union por la Patria）代表的中间偏左政府不满，以及对布尔瑞奇的右翼反对联盟「合力改变」（Together for Change）感到失望，为其他候选人创造了空间，其中包括自由派候选人米雷伊。

米雷伊这位极右派议员对前美国总统川普（Donald Trump）和巴西前总统波索纳洛（JairBolsonaro）情有独钟，并在昨天的选举中作为自由前进党（La Libertad Avanza）唯一的候选人参选。

米雷伊曾表示，他要废除中央银行、禁止堕胎、放宽武器买卖限制、并开放人体器官销售市场。

27岁的销售主管卡多佐（Facundo Cardozo）认为，由于国家的情势太过糟糕，米雷伊的非传统观点可能会是最好的选择。

托尔夸托迪特利亚大学（Torcuato di Tella）政治学教授奈格里（Juan Negri）表示，米雷伊「反映了许多人的失望感，许多选民对政党不再信任」。

在阿根廷，有3540万人具有投票资格，昨天的初选被认为是谁能在大选中取得胜利的有力预测，特别是当其中一位候选人一枝独秀时。

这3名候选人将在10月22日进行第1轮投票，如果有必要，将在11月19日进行决选。

© 2023 AFP