再6天就总统大选 厄瓜多再传政治人物遇害身亡

（法新社基多14日电） 厄瓜多将于本周末举行总统大选，政党官员表示，今天又有一位地方政治人物遭枪杀身亡，事隔总统候选人维拉维森修（Fernando Villavicencio）遇刺仅不到1周。

广告 继续浏览后续

厄瓜多总统候选人之一龚萨雷兹（Luisa Gonzalez）表示，今天遭杀害的政治人物布里欧尼斯（Pedro Briones）是隶属前厄瓜多总统柯利亚（Rafael Correa）公民革命党（Citizen Revolution Party）的成员，同时也是与哥伦比亚接壤的艾斯美拉达斯省（Esmeraldas）的竞选活动领袖之一。

龚萨雷兹在过去名为推特（Twitter）的社群媒体X上表示：「我与新的暴力受害者暨战友布里欧尼斯的家属站在同一阵线…厄瓜多正在经历最血腥的时期。」

过去曾任柯利亚左右手的龚萨雷兹直呼现任政府无能，并称厄瓜多已被有组织的犯罪帮派把持。

厄瓜多警方及政府均未立即证实这起攻击事件，但厄瓜多媒体引述当地警方知情人士说法指出，受害者在圣马蒂奥镇（San Mateo）家中被2名骑摩托车的男子持枪攻击，2名男子犯后逃逸。

这起谋杀案距离8月9日在厄瓜多首都发生的维拉维森修枪击案仅不到1周时间。中间派的维拉维森修在本次总统大选原是备受外界看好的总统候选人之一。

© 2023 AFP