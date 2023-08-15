印度独立日 莫迪宣示终结东北部种族冲突

（法新社新德里15日电） 印度总理莫迪今天表示，政府正致力终结东北部地区自从5月以来已经夺走逾150条性命的种族冲突问题。

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政敌谴责莫迪（Narendra Modi）未能阻止曼尼普尔省（Manipur）的暴力。人权组织表示，他领导的印度教民族主义政党印度人民党（BJP）煽风点火，助长这起冲突越演越烈。

今天站在旧德里气势宏伟的红堡（Red Fort）堡垒上发表发表独立日（Independence Day）全国演说时，莫迪表示，冲突已见缓和，当地近日相对平和的态势「必须持续下去」。

他说：「这将为找出解决之道铺路，只能透过和平途径去达成。所有印度人与曼尼普尔省民众站在一起，中央政府正致力达成和平。」

自从信奉印度教的当地主要人口梅泰族（Meitei）与信奉基督教的库基族（Kuki）爆发武装冲突以来，曼尼普尔省已有至少152人丧生。

种族问题已经导致曼尼普尔省分裂，敌对民兵组织设置路障防止对方社群成员进入己方地盘。增援部队数以千计士兵开赴其他地方对城镇和道路展开巡逻，全省各地持续实施宵禁并且关闭网路。

人权团体指控印度人民党执政的省政府当局「实施提倡印度教多数主义的分裂政策」，助长冲突。

在野势力不满政府处理暴力的方式，上周在国会提出指责政府的不信任动议，结果莫迪轻骑过关。

莫迪遭到主要政敌国大党（Congress）领袖拉胡尔．甘地（Rahul Gandhi）指控未能控制这场冲突，说他「下定决心放把火毁灭整个国家」。

© 2023 AFP