川普遭起诉民调反攀升 赚饱竞选资金

（法新社华盛顿15日法新社）每当美国前总统川普遭到起诉，都能让他募得大笔竞选经费及民调跃升。从今年3月以来的4次例子皆是如此，包括最新一例，他遭到乔治亚州检方指控试图推翻2020年总统大选结果。

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法新社报导，川普（Donald Trump）的法律麻烦不但没让他的形象受损，现在反而带给他值钱的政治资本。因为在美国，要能胜利入主白宫，得花费数以十亿计美元。

现年77岁的川普甚至在乔治亚州检方正式将他起诉的前一天，于13日对支持者广发电子邮件，邀请他们用「银弹」进行反击。

川普在信中写道：「（美国现任总统）拜登（Joe Biden）的司法部正试图要把我关在牢里一辈子！」他请求「爱国」同胞捐款24至1000美元，让他能代表共和党角逐明年总统大选。「我们的共和国正命悬一线，美国现在就需要你。」

川普从最早在纽约州遭到刑事起诉开始，就对支持者发送大量这类内容的简讯和电邮，且一贯用煽动性言词加料。 在川普口中，对他的刑事起诉都是「猎巫」，民主党籍总统拜登则是一位「不正直」的「低劣独裁统治」领导人，而拜登政府上下正在密谋「消灭他们最主要的对手」。

这套策略至今无往不利。川普3月因为艳星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）封口费案遭到起诉后，他的竞选团队宣布，在短短24小时内募到逾400万美元（约新台币1亿2760万元）。

到了6月，川普因涉嫌在卸任总统时不当处理机密文件，而在佛罗里达州联邦法院遭到起诉，成为美国首位在任或卸任总统面临联邦起诉。当时他的团队宣称，消息传出后收到近700万美元（约新台币2亿2330万元）募款。

成千上万美国民众会响应川普的捐款号召，显示这位地产大亨对他的保守派基本盘选民有多大影响力。

例如根据公开的竞选捐款资料，60多岁的新罕布什尔州（New Hampshire）退休男子伍德（Jim Wood）自川普第一次被起诉后已捐给他近400美元（约新台币1万2800元）。伍德深信川普是被政治迫害，「就算他坐牢，我还是会继续捐钱给他」。

同样情况也反映在川普的民调。根据民调资料汇整网站「真清晰政治」（RealClearPolitics.com）的数据，自从川普因封口费案遭到起诉后，他在共和党的总统候选人竞赛中支持率大增了9个百分点。

川普本月稍早便表示：「每次他们对我起诉，我的民调数字就上升。我们需要更多起诉，就能让这场选举胜负已定。」

© 2023 AFP