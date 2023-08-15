德国政府专机问题频传 外长取消澳纽斐济行程

（法新社柏林15日电） 德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）今天被迫取消前往澳洲、纽西兰及斐济的行程，因为她搭乘的政府专机反复出现技术问题。这是德国政府专机连串问题的最新一起。

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法新社报导，贝尔伯克在社群媒体X写道，她的政府专机有缺陷，已试过一切办法，但不幸地，就后勤角度而言，在没有这架飞机的情况下，她的印太行程不可能继续下去，「实在太困扰了」。

贝尔伯克是在13日启程展开为期一周的行程，但她的政府专机在阿布达比（Abu Dhabi）加油后发生故障。当技术人员奋力解决襟翼问题时，贝尔伯克在当地滞留了数个小时。

她的代表团试图在昨晚至今天之间再次启程，但她所搭乘的23年机龄空中巴士（Airbus）A340飞机再次出现问题，必须飞回阿布达比。

这是德国政府专机连串问题的最新一起，这些专机有些已经老旧，先前多位高级官员受到影响。今年5月，贝尔伯克在卡达时曾因专机轮胎损坏，须将赴波斯湾地区行程延长一天。

2018年，当时的德国总理梅克尔（Angela Merkel）曾因为她搭乘的政府专机发生「严重故障」，被迫在突发情况下降落，错过在阿根廷举行的20国集团（G20）峰会开幕式。

© 2023 AFP