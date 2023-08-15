换囚协议没有他 伊朗裔美国移民父子绝食抗议

（法新社华盛顿14日电） 一对伊朗裔美国移民父子在伊朗监狱内和美国白宫外双双展开绝食，抗议美国与伊朗的换囚协议未将这名父亲纳入其中。

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2016年遭伊朗关押的父亲夏哈布．达利利（Shahab Dalili）是美国永久居民，但非公民；他说自己当年返回伊朗奔父丧时，当局以间谍罪将他判处10年徒刑，而他极力否认上述指控。

达利利的28岁儿子达里安（Darian Dalili）现居美国麻州，他说自己一听到美伊换囚协议公诸于世，便立即驱车前往华府，然而协议中提及的5人并未包括他的父亲，令他感到「心碎」。

具有美国公民身分的达里安表示，这让他觉得「我和我家人所遭遇的困境似乎并不重要。我不知道还能怎么说」。

达里安接到父亲从德黑兰伊文监狱（Evin prison）打来的电话，这名父亲原先是想劝退儿子打算绝食的做法，后来决定采取相同举措。

达里安在白宫附近的拉法叶公园（Lafayette Park）扎营抗议，他说自己这几天只喝了些水。

达里安今天说：「我希望能得到美国政府的回应和行动…这是人在绝望之下的反应。」

美国务卿布林肯（Antony Blinken）10日表示，协议中的5名美国人已改为居家软禁，作为换囚的第一步，据信目前已经没有美国公民被关押在伊朗监狱。

美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）说，国务院负责伊朗问题代理特使培里（Abram Paley）已与达利利家人谈过，但人还在伊朗的达利利尚未被正式认定为「错误拘留」。 （译者：纪锦玲）

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