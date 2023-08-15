男子直播枪杀女伴引怒火 数千民众走上波赫街头

（法新社塞拉耶佛14日电） 东南欧国家波士尼亚-赫塞哥维纳近日发生一起震惊全国的杀人案，一名女性惨死在她的男伴手下，凶嫌还在社群媒体直播杀人过程，随后又上街杀害2名男性，接着自戕。

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波士尼亚-赫塞哥维纳（Bosnia and Herzegovina，简称波赫）首都塞拉耶佛（Sarajevo）及多座城市今天涌现数以千计民众上街游行示威。

塞拉耶佛市长卡里契（Benjamina Karic）向游行群众说：「我们要求将杀害女性列为一种特定的犯罪行为。」

她代表示威群众呼吁当局对杀害女性及家暴等罪行祭出更严厉惩罚，并为受暴的女性受害者设置更多庇护所，同时也鼓励受害者勇于举报加害者。

卡里契说：「这是采取适当措施的最后时机，所有在其位且默许这种情况的人都成了暴力行为的帮凶。」

示威群众手举标语牌，上面写着「停止杀害女性」、「对暴力说不」以及「沉默就是共犯」等口号。

据媒体报导，波赫东北部城镇格拉达查茨（Gradacac）抗议群众在参加完受害女性的葬礼后，也和南部城市莫斯塔（Mostar）及中部城镇泽尼察（Zenica）的示威群众一起走上街头。

35岁的健美运动员兼健身教练苏莱曼诺维奇（Nermin Sulejmanovic）8月11日殴打37岁女伴赫西莫维奇（Nizama Hecimovic），随后持枪将她射杀，并在社群媒体Instagram直播整个过程。

据当地媒体报导，当时有上万人在线上观看这起直播，据信其中甚至有部分网友曾鼓励这名男子动手。

© 2023 AFP