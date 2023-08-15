苏门答腊外海船难7失踪 其中6人生还获救

（法新社雅加达15日电） 印尼官员今天表示，据报因为所搭乘的船只在苏门答腊岛（Sumatra）西岸外海遭遇恶劣天气而失踪的7人，包括4名澳洲游客 在内的其中6人生还获救。

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法新社报导，一共搭载17人的2艘船于13日离开尼亚斯岛（Nias Island）前往私人岛屿槟榔岛（Pinang），但其中1艘载有4名澳洲人和3名印尼人的船没有抵达，印尼当局昨天展开搜救行动。

当地搜救机构负责人欧克塔维安托（Octavianto）表示，搜救人员发现4名澳洲人和2名印尼人生还，并持续寻找仍然失踪的1名印尼人。

他今天在声明中说：「目前，获救的所有受害游客都已被后送到槟榔岛渡假村（Pinang resort）接受进一步医疗救治。」

「搜救人员继续在图昂库岛（Tuangku）和巴拉瓦克岛（Palawak）附近海域寻找最后1名受害者。」

东南亚岛国印尼拥有约1万7000座岛屿，海上意外时有所闻。尽管安全标准相当落后，渡轮和小船仍然是民众对外交通主要工具。

世界最深湖泊之一的苏门答腊岛多巴湖（Lake Toba）2018年发生1艘渡轮沉没的意外，造成超过150人溺毙。

去年，1艘载有超过800人的渡轮于东努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）外海的浅水处搁浅两天才脱困，所幸没有人员受伤。

© 2023 AFP