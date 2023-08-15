阿尔及利亚下架「芭比」 传因违反道德

（法新社阿尔及尔15日电） 根据当地新闻报导，全球卖座电影「芭比」（Barbie）因「违反道德」，遭到阿尔及利亚当局从电影院撤下。这个北非国家加入越来越多阿拉伯国家禁播这部电影的行列。

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全球票房已突破12亿美元的「芭比」于7月19日在阿尔及利亚上映，但8月13日无预警遭电影院下架。当地发行商宣布下架电影时没有说明原因。

线上新闻网站24H Algerie援引消息人士的话报导，「芭比」因「违反道德」而被下架。

新闻网站TSA报导，「芭比」有几个场景仅适合成年观众观赏而且影射同性恋，因而卷入争议，阿尔及利亚因此「慎重其事地」将电影从影院撤下。

尽管「芭比」普遍受到世界各地LGBTQ群体期待，但这部电影并没有任何公然提及同性关系或酷儿主题相关内容。

通常会宣布禁止电影上映理由的阿尔及利亚文化部迄未就此事提出说明。

在此之前，区域内许多国家也相继决定禁止放映「芭比」。官员表示，科威特出于对「公共伦理」的担忧，10日宣布禁止放映这部电影。 黎巴嫩文化部长9日则表示，他已要求当局禁止放映「芭比」，因为该片「宣扬同性恋」。黎巴嫩是中东较开放国家之一，但目前国内反LGBTQ情绪高涨。

© 2023 AFP