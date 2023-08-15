2美国观光客喝醉受困巴黎铁塔 竟在禁区过夜

（法新社巴黎15日电） 2名美国观光男子进入法国巴黎知名景点艾菲尔铁塔参观，在铁塔关闭前却因为太过酒醉而被困住，两人被发现时在铁塔禁区内呼呼大睡。铁塔管理公司已准备对他们提告。

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艾菲尔铁塔营运管理公司（Sete）今天表示，他们的警卫昨天上午在铁塔9点开放前进行例行巡逻时，「一大清早」在第2和第3楼层间一个通常对外关闭的地点发现两男，于是把非法在铁塔上星空下度过一夜的两人叫醒。

巴黎检方告诉法新社，这两名美国人「似乎因为喝得太醉而被困住」。一名法国警方消息人士透露，两男13日晚间约10时40分购票进入艾菲尔铁塔（Eiffel Tower），但当他们从铁塔顶端走楼梯下来时，跳越安全围栏。

警方消息人士还说，当两男被发现后，当局还出动消防员将他们救出，包括派出一组专门将民众从危险高处救下的小组。不过铁塔管理公司表示，这起事件「并未构成任何明显威胁」。

尽管如此，当天上午铁塔对外开放时间仍因此延后约一小时。两男也被带到巴黎第7区的警察局接受侦讯。铁塔管理公司说，会对他们提出刑事告诉。

艾菲尔铁塔12日才因2起炸弹威胁而被迫疏散游客，法国警方还在调查这起事件。昨天巴黎3处警局又接获一封针对铁塔的炸弹威胁电子邮件，但这次警方不建议疏散游客。

© 2023 AFP