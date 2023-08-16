三边峰会将登场 专家：日对与韩和解能否持久存疑

（法新社华盛顿15日电） 美日韩3国即将举行众所瞩目的三边领袖峰会，不过专家指出，许多日本人对与南韩和解是否能持久一事存疑。

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随着中国势力与日俱增，美国在亚洲的雄心抱负一直是华府的优先要务之一，不过多年来却面临看似难以�u越的障碍，即华府重要盟友日本与南韩间的敌意。

长久以来，日韩关系一直受到1910至1945年日本残酷统治朝鲜半岛的不堪过去而蒙上阴影。

去年当选的保守派总统尹锡悦在国内承担政治风险，化解与强迫劳动有关的争议，日方也对此做出回报。

尹锡悦今年5月造访东京，是12年来首度有南韩总统专程访问日本。8月15日是南韩重大节日「光复节」，尹锡悦在演说中形容当今的日本，是与南韩有着相同价值观和利益的伙伴。

不过，战略暨国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）专家强斯东（Christopher Johnstone）说，受限于南韩宪法规定总统不得连任，将于2027年卸任的尹锡悦所做努力在国内仍深陷争议，许多日本人对和解是否能持久抱持怀疑态度。

强斯东指出，这场峰会将聚焦「设法让已经达成的进展制度化，并让这3国未来的领袖更难轻言放弃这些进展」。

© 2023 AFP