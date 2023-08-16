不提川普再遭刑事起诉 拜登持续聚焦经济政策

（法新社密尔瓦基16日电） 前美国总统川普遭控的刑事罪名增加，但角逐白宫宝座的现任总统拜登无论是遭记者追问或发表演说时，都绝口不提川普遭遇的法律麻烦。

广告 继续浏览后续

川普昨天第4度遭到刑事起诉，遭控敲诈勒索并干预乔治亚州选举。拜登今天在另一个关键摇摆州威斯康辛州发表公开演说时，聚焦于风力发电与创造就业。

在忙着处理风力发电机新订单的工厂里，民主党籍的拜登自吹自擂地表示，就他看来，新的就业机会和投资与他在第一任实施的主要能源和基础建设政策有关。

这段演讲的目的是在反驳川普传达美国衰退的讯息，但他小心翼翼地不提到川普的名字，肯定也没有提到乔治亚州起诉书。

拜登谈到共和党人的政治讯息时说：「他们跟我们说，美国正在失败。他们错了…美国没有失败，美国正在赢。」

拜登在2024年大选可能再度与川普对决，川普仍是共和党提名战中的声势领先者，因此拜登谨慎发言。

川普拒绝接受他在2020年选举败给拜登的结果，导致他面临一系列起诉，首先是8月在联邦法院遭控罪名，到他昨天在南部乔治亚州遭到起诉，他被描述成像在主导黑手党式的行动，以推翻拜登的胜选结果。

自从川普因涉向成人片女星「暴风女」丹尼尔斯（Stormy Daniels）支付封口费，而于今年稍早在纽约首度遭起诉后，80岁的拜登一直保持沉默，深知即使对川普官司透露只言片语，都会被共和党对手抓到小辫子，当作声称他放手司法部封杀他2024年大选可能对手的证据。

拜登本来就不太喜欢与记者交谈，今夏以来都在小心回避媒体，以及他们一直抛出有关川普的提问。

拜登在搭机或在德拉瓦州海滨住家骑脚踏车时，经常忽略记者对他喊出的问题。拜登发表经过充分练习的演说时，按照稿子聚焦于重大经济政策，尤其是他主打的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）。

这项法案命名为「降低通膨法」，目的是向美国人展现他采取行动降低物价，但这项政策的核心是为再生能源业提供投资与创造就业的奖励措施。

拜登说，这项政策已产生1100亿美元的民间投资。

白宫表示，「自总统拜登宣誓就职以来，光在威斯康辛州，企业已承诺投入超过30亿美元在洁净能源投资上。」

为2024年连任竞选时，拜登可能知道他无法摆脱与川普遭起诉和接下来审讯有关的所有杂音。但他押注未如预期衰退的美国稳健经济，终将说服选民把票投给他。

为了摆脱对手脱颖而出，拜登不认为有必要在川普的官司上加油添醋。同样地，他对他儿子韩特（Hunter Biden）面临的法律问题也保持缄默。美国司法部上周任命一位特别检察官，负责调查韩特涉嫌未缴交联邦所得税和非法拥有枪枝等指控。

虽然韩特案件登上头版头条，但讨论热度马上就被乔治亚州起诉川普给盖过。但拜登仍面临一场硬战。

民意调查显示，选民对拜登的信任度很低，他们不完全理解他的经济政策，且对他的年纪存有疑虑。如果连任，拜登当完第2任时将高龄86岁。

不过，处于50年政治生涯的巅峰时期，拜登觉得时间对他有利，认为选民将比较喜欢他的个性，而不是川普的行事作风。

拜登今天暗酸他的共和党对手时说：「这还是个相信诚实、正派与正直的国家。」

© 2023 AFP