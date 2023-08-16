作品登上坎城影展 伊朗导演萨伊德．卢斯塔伊遭判6个月徒刑

（法新社德黑兰15日电） 伊朗媒体今天报导，伊朗法院因知名电影导演萨伊德．卢斯塔伊（Saeed Roustaee）去年在坎城影展放映作品「莱拉兄弟」（Leila's Brothers），判处他6个月监禁。

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「莱拉兄弟」讲述德黑兰一个家庭在经济困顿中挣扎的故事，自去年推出以来一直未获准在伊朗放映。

这部片角逐去年坎城影展金棕榈奖，虽然没能顺利拿下，但获得了「费比西国际影评人奖」（FIPRESCI）。

伊朗改革派日报「国民信心报」（Etemad）报导，称萨伊德．卢斯塔伊和电影制片人诺鲁兹贝吉（Javad Noruzbegi）「因在坎城影展放映这部电影，被判处6个月监禁」。

两人被认定犯下「协助宣传反对伊斯兰制度」的罪名。

官方媒体报导，「莱拉兄弟」被禁是因为「未经授权参加国际电影节，违反了规定」，且导演拒绝按照文化部的要求「修正」。

「国民信心报」提到，两人只须服20分之1的刑期，大约为9天，剩余部分「将在5年内缓刑」；此案仍可上诉。

根据「国民信心报」，在缓刑期间，两人将须参加电影制作课程，同时「维护国家和道德利益」，且避免与其他电影专业人士往来。

34岁的萨伊德．卢斯塔伊自2019年推出「缉毒风暴」（Just 6.5）以来就享誉国际，这部片直视了伊朗的毒品问题及警方残暴而无效的应对措施。

伊朗电影业长期以来蓬勃发展，贾法潘纳希（Jafar Panahi）和阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）等电影人在世界各地获奖连连。

© 2023 AFP