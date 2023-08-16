厄瓜多总统候选人遇刺身亡 提振大选强硬派士气

（法新社基多16日电） 厄瓜多主要总统候选人维拉维森修（Fernando Villavicencio）日前遭枪杀身亡，促使主张以更强硬立场对付犯罪集团的其他候选人声势高涨。

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厄瓜多总统拉梭（Guillermo Lasso）今年5月解散反对派主导的国会来规避弹劾，厄瓜多为此将于8月20日提前举行国会和总统大选。

维安问题已跃居此次大选焦点，因为厄瓜多已经成为全球毒品交易中心，衍生出犯罪集团间残酷的暴力问题。

然而，多名分析人士表示，民调领先的总统候选人之一、记者出身的维拉维森修上周离开在首都基多举办的竞选活动时遭到枪杀一事，可能冲击大选结果。

基多圣法朗西斯科大学（University of San Francisco in Quito）社会科学系主任蒙卡加塔（Paolo Moncagatta）说：「厄瓜多正在经历的不安定及组织犯罪问题，已成多数民众主要关注的议题。」

他表示，这起谋杀案将「使抱持强硬立场的候选人们变强」。

根据事发前的民调结果，维拉维森修支持度曾位居第2。

而在先前民调中，支持度位居首位的45岁律师龚萨雷兹（Luisa Gonzalez）与前厄瓜多总统柯利亚（Rafael Correa）关系密切。

维拉维森修生前曾对贪污问题展开调查，柯利亚为此被判处8年监禁并逃往比利时，他已在当地流亡了6年。

在大选即将到来的几天当中，当局严禁更进一步的民调，但龚萨雷兹告诉法新社，内部民调显示，她已失去支持。

© 2023 AFP