尼日政变危机 布林肯：仍有外交运作空间

（法新社华盛顿15日电） 美国国务卿布林肯今天表示，他认为各界仍有机会透过外交途径解决尼日政变危机，与此同时，西非经济共同体（ECOWAS）正持续向尼日军事统治者施压。

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布林肯对记者说：「我们依然非常着重透过外交来达成我们欲见的结果，即恢复（尼日）宪法秩序，我相信在实现这个目标方面，仍有外交运作的空间。」

「许多国家，包括透过西非经济共同体，都在对破坏尼日宪法秩序的军事领导人施加更多压力。」

他说：「我认为他们必须考量这一点，也必须考量他们的行径已使他们遭到这个地区、遭到全世界孤立的事实。」

尼日军政府今天表示，对透过谈判解决上个月军事政变引发的区域危机抱持开放态度，而俄罗斯和美国则呼吁各方和平解决问题。

西非军事领袖17、18日将在迦纳召开会议，为可能的军事干预做准备。西非经济共同体扬言，倘若外交途径失败，将发起军事干预。

路透社报导，任何军事干预都可能进一步破坏贫瘠的沙赫尔地区（Sahel）稳定。过去10年来，盖达组织（Al-Qaeda）和伊斯兰国（IS）相关团体的叛乱导致这个地区有数百万人流离失所，并使饥荒危机加剧。饥荒

沙赫尔地区是介于撒哈拉沙漠和苏丹草原之间，一个从非洲东部延伸至西部、长逾5400公里的条状地带。

上周被尼日军方任命为总理的赞纳（Ali Mahaman Lamine Zeine）说：「我们正处于过渡期间。我们已解释过来龙去脉，也重申我们愿意抱持开放态度并与各方对话，但我们坚定认为国家需要独立。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天与马利军事领导人就尼日最近发生政变进行讨论，此举可能引起西方政府关切，他们忧心俄罗斯在西非沙赫尔地区的影响力会日增。

马利临时总统戈伊塔（Assimi Goita）在社群媒体平台X表示，蒲亭「强调和平解决危机对沙赫尔地区维持稳定的重要性」。

美国五角大厦发言人辛赫（Sabrina Singh）表示，总统拜登政府致力寻找外交解决方案，并表示尼日是美国不愿失去的合作伙伴。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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