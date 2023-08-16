拟藉区块链技术规避制裁 俄开始测试数位货币

（法新社莫斯科15日电） 俄罗斯今天开始与消费者测试新数位卢布，盼区块链技术能够帮助俄国规避制裁，并加强对国内公民的掌控。

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俄罗斯全面进攻乌克兰的几周后，即2022年3月迄今，卢布兑美元汇率一直徘徊在最低水准，为因应这种状况，俄罗斯开始着手测试数位卢布。

莫斯科多年来一直在考虑创造数位货币。就在西方国家制裁导致俄罗斯在部分全球银行体系受阻后，俄国便展开数位卢布的发展。

根据华府智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）统计，俄罗斯与全球其他20国已进入启用数位货币的试验阶段。

莫斯科此举目的很明显，亦即让俄国金融系统更具弹性，并抑制国际限制的影响。

加密货币投资基金ARK36创办人穆克（Mikkel Morch）表示：「这将强化俄罗斯规避制裁的能力。」他说，这么做除了让俄罗斯能绕开受制裁的银行体系，且区块链「更不容易制裁和攻击」。

穆克指出，创造这种数位货币是「偏向美元国家与反美元国家间地缘政治战争的一部分」，反美元国家试图避免以美元交易。

2020年10月，俄罗斯央行表示希望有一种数位卢布，「可让俄罗斯境内任何人都可以安全、受到保护、快速、方便且容易地从事支付」。

不过穆克说，卢布数位化将让当局对俄罗斯人民握有「巨大控制力」。

他警告说，数位卢布恐被充当「终极社会控制工具」，让俄罗斯政府有能力在「弹指之间」就处以罚款或冻结资产。

在俄罗斯，是由联邦安全局（FSB）监管数位卢布金融结构的安全性。

若干非政府组织已对可能的滥用提出警告。

大西洋理事会研究人员曾示警：「一旦落入不当之人手中，这些数据恐被用来监视公民的私下交易。」

俄罗斯老百姓尚未接受实际使用数位卢布的想法，许多人对它的有效性和安全性谨慎以对。

根据国有俄罗斯舆论研究中心（VCIOM）民调，约6成俄罗斯人对政府的目标「了解不多」，且未准备好使用这种货币。

为了说服谨慎的俄罗斯人，当局承诺使用数位卢布将会是出于自愿。

© 2023 AFP