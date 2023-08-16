河内动物园铁炼栓母象 野放请愿广获支持

（法新社河内16日电） 越南河内动物园两头年迈母象脚被铁炼栓住，无法自由走动，它们所受待遇已经在越南引起公愤。动物保护团体要求让它们归返大自然，线上请愿活动已获近7万人连署支持。

广告 继续浏览后续

动保团体要将两头母象泰（Thai）和巴南（Banang）野放国家公园，已有近7万人签署线上请愿书支持诉求。国营媒体近数周以来也对此广为报导。

法新社记者观察到，饲育员今天上午喂青草和甘蔗时，它们的腿还是被炼住。

不愿意具名的动物园工作人员指出：「两头大象蛮凶猛的，由于电围栏故障，我们必须炼着它们。」

工作人员表示，两头大象分别于2010、2014年从南部和中部高原被送到动物园。

这名员工说：「它们出身不同象群，我们必须尽力避免它们打斗，并且确保饲育员安全。」

不过非营利组织亚洲动物基金（Animals Asia）本月稍早致函河内��府当局，敦促让两只母象回归中部那屯国家公园（Yok Don National Park）丛林中。

这封信写道：「河内动物园给大象的脚上炼很长一段时间，如果继续这样下去，两只大象的健康将会恶化。」

当地动物权益倡议团体越南动物之眼（Vietnam Animal Eyes）8月初展开线上请愿，吁请让两只母象离开动物园，但是根据国营媒体，园方认为此举「不合逻辑」，强调已经60、70岁的两只大象被动物园饲养超过10年，野放后将因为无法找到食物和保护自己，「只有死路一条」。

亚洲动物基金动物福利主任纳勒（David Neale）则表示，那屯国家公园拥有大象乐活需要的所有元素。

据环保团体指出，越南野生大象数量已从1980年的约2000头，去年减为约100头。遭驯养的大象数量也从1980年的约600头，目前减少为165头。

© 2023 AFP