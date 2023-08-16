美大兵跨界北韩 专家忧成平壤宣传工具

（法新社首尔16日电） 北韩今天首度对美国二等兵金恩（Travis King）越界案发表评论，有学者认为，金恩的非裔背景对北韩来说可能具有「某些政治文宣价值」。

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官媒北韩中央通信社（KCNA）今天报导，上月18日越过两韩交界进入北韩的23岁美国大兵金恩，已承认非法闯入北韩，并表达在北韩或第三国寻求庇护的意愿。

报导说，调查人员做成结论，金恩是蓄意和非法越界，意图留在北韩或第三国，「在调查期间，金恩坦承他决定越界到朝鲜民主主义人民共和国（DPRK，北韩正式国名），因为他对美国军队中的不人道虐待和种族歧视十分反感。」

「他也表达在朝鲜民主主义人民共和国或第三国寻求庇护的意愿，表示他对美国社会的不平等感到灰心。」

LMI谘询公司（LMI Consulting）政策实践领域指导、过去曾在美国中央情报局（CIA）担任分析人员的金洙（Soo Kim，译音）告诉法新社，北韩对金恩案首度的官方评论是道道地地的政治宣传。

金洙说：「金恩越界跨入北韩，在很多方面都让金正恩政权取得了机会，首要的当然就是有可能针对释放金恩与美磋商。」她进一步说，平壤当局是「棘手的谈判者」，华府想让平壤放人恐非易事。

平壤当局羁押美籍人士、并将这些人当作双边谈判筹码的案例，不胜枚举。

金洙补充说：「这也是（金正恩）政权大做文章的机会，杜撰整个情况，好藉此挞伐美国、一抒平壤对华府根深蒂固的敌意。」

平壤当局首度对金恩案发表公开评论之前，北韩中央通信社刚发布一则声明，挞伐联合国针对北韩人权纪录展开讨论。声明形容美国是「反人类的邪恶帝国，因各种社会罪恶而彻底堕落」。

声明写道：「美国不仅纵容并助长社会上的种族歧视、枪枝犯罪、虐待儿童、强迫劳动等，还对其他国家强加不道德的人权标准，挑起各国内部的动荡和混乱。」

对此，挪威奥斯陆大学（University of Oslo）韩国研究教授狄宏诺夫（Vladimir Tikhonov）告诉法新社说，由于金恩「是非裔，我会猜他对北韩具有某些政治文宣价值」。

他说：「白人抱持的种族偏见、黑人遭受的不当对待，一直是北韩政治文宣强调的重点，打从韩战以来就如此。因此，金恩或许会被利用来放大这方面的讯息。」

© 2023 AFP