芬兰外长：俄国尚未增兵俄芬边界

（法新社赫尔辛基15日电） 芬兰外交部长瓦尔通宁今天告诉法新社，在芬兰加入北大西洋公约组织（NATO）后，俄罗斯尚未实现威胁，调兵至与这个北欧国家的边境地带。

广告 继续浏览后续

莫斯科当局于4月谴责芬兰加入北约是「对我们安全的攻击」，并誓言要在「战术和战略等方面采取反制措施」。

芬兰与俄罗斯的边境全长约1340公里。芬兰加入北约后，使美国领导的这个西方联盟与俄罗斯的边界长度倍增。

瓦尔通宁（Elina Valtonen）在电子邮件中告诉法新社：「俄罗斯去年12月就已宣布军事改革，并在俄罗斯西北部建立新的部队，将此归因于北约的扩大。」

她补充：「但这些行动似乎进展得还不是很快。当下俄罗斯的资源似乎被绑在其他地方。」她显然意指乌克兰。

「目前东部边境局势平静。」

克里姆林宫（Kremlin）对乌克兰的军事进攻颠覆了欧洲的安全局势，这促使芬兰放弃数十年来的军事不结盟政策，选择加入北约。

拥有550万人口的芬兰正在与俄罗斯边界上的200公里区段修建围栏，预计于2026年完工。

目前，芬兰的边境主要由轻质木栅栏保护，主要目的是防止牲畜越界。

俄罗斯最近于8月9日重申威胁，指责芬兰和波兰对其安全造成影响，并誓言要对俄罗斯西部边境不断增加的「威胁」做出反制。

波兰已加强和俄罗斯亲密盟友白俄罗斯边境一带的安全措施。

俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）在会见军方官员时表示：「对俄罗斯联邦西部和西北部的军事安全威胁大幅增加。」

他补充说，对那些造成安全疑虑的风险「必须及时和充分做出回应」。

瓦尔通宁表示，芬兰「总是为不同的情况做好万全的准备，包括这次在内」。

她说道：「北约是一个防御性联盟，对俄罗斯的威胁并不比芬兰大，俄罗斯对北约的批评是老套，并不是什么新鲜事。」

© 2023 AFP