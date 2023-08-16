采访艾米尼父伊朗女记者获释两天后 再度遭逮捕

（法新社巴黎15日电） 伊朗记者马鲁菲安（Nazila Maroufian）因为采访已故库德族女子艾米尼的父亲而遭判刑2年，维权人士今天表示，她获释仅两天后再度遭伊朗当局逮捕。

广告 继续浏览后续

马鲁菲安13日从德黑兰伊文监狱（Evin Prison）获释后，在社群媒体上张贴自己没有佩戴头巾的照片，公然违反这个伊斯兰共和国针对女性的严厉服仪规定。

她在旧称推特（Twitter）、现已改名的社群媒体平台X，以及Instagram上写道：「不要接受奴隶制度，你应当得到最好的。」上传的照片显示她单手握着一束花，另一支手比出象徵胜利的V字手势。

但总部位于美国的「人权行动者新闻通讯社」（Human Rights Activists News Agency）表示，她现在再次被拘留，并被转移到德黑兰郊外的卡查克（Qarchak）女子监狱。该监狱关押条件恶劣，多次受到人权组织批评。

负责整理维权人士讯息的人权行动者新闻通讯社表示，已从与她家人关系密切的消息人士确认她再次被捕的消息。

伊朗境外波斯语媒体表示，马鲁菲安现年23岁。她于去年10月在新闻网站Mostaghel Online上发表艾米尼（Mahsa Amini）父亲艾姆贾德（Amjad Amini）受访文章，标题是「艾米尼父亲：他们在撒谎！」

22岁伊朗库德族女子艾米尼去年涉嫌违反女性服仪规定，遭到道德警察羁押期间于同年9月16日死亡。艾米尼之死引发排山倒海的举国抗争，时间长达数月之久。

艾姆贾德在访谈中指控当局针对艾米尼死亡的情况撒谎。伊朗当局表示，艾米尼因健康问题而死亡；艾米尼家人和社运人士则主张，她于羁押期间头部遭到重击。

© 2023 AFP