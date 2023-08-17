不满反北京言论 中国团体旅游解禁名单未列加拿大

（法新社渥太华16日电） 中国这个全球主要的出境旅游消费国，把加拿大排除在当局目前批准的团体旅游国家名单之外，根据中国驻加国大使馆今天的说法，这与加拿大的反北京言论有关。

广告 继续浏览后续

北京当局上周解除对数十国的一项COVID-19（2019冠状病毒疾病）时期的团体旅游禁令，包括美国、德国、日本和澳洲等，但加拿大被排除在外。

旅行社在为中国公民宣传和安排出国旅游时，会参考这份核准的目的地名单。目前名单上有138个国家。

中国驻加国大使馆声明指出，将加拿大排除在名单之外的原因，是「加方一再炒作所谓的『中国干涉』」。

中国驻加国大使馆表示，「加拿大失控和歧视性的反亚裔行为和言论显着增加」，且「中国政府非常重视保护海外中国公民的安全与合法权益，希望他们能在安全友好的环境中旅行」。

联合国世界观光组织（UNWTO）数据显示，疫情爆发前，中国是全球最主要的出境旅客消费国。2019年中国观光客在出国旅游共计支出2550亿美元（约新台币8兆1422亿元）。

中国于2010年首次核准前往加拿大团体旅游。

根据加中贸易理事会（Canada China Business Council）报告，2018年，近70万中国民众前往加拿大旅游，平均每人支出2600加元（约新台币6万1300元），或相当于在220亿加元的外国游客总消费额中占了20亿加元。

同一年，加拿大应美国要求，逮捕了在温哥华（Vancouver）转机的华为财务长孟晚舟；而中国则以从事间谍活动为由，逮捕2名居住在中国的加拿大籍公民，严重打击双边关系。

接着，渥太华当局在指控中国干预加国选举并试图恐吓加国议员之下，于5月宣布驱逐多伦多中国领事赵巍。中国则以牙还牙，随后驱逐加拿大驻上海总领事馆领事甄逸慧（Jennifer Lynn Lalonde）。两国关系降至新低。

加拿大政府官员未立即回应置评要求。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2023 AFP