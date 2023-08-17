伊朗外长访问沙乌地 两国和解以来首见

（法新社德黑兰17日电） 据官方媒体报导，伊朗外交部长阿布杜拉希安将于今天抵达沙国首都利雅德（Riyadh）。这是伊沙两国自三月达成具有里程碑意义的和解以来，伊朗外长首次正式访问沙乌地阿拉伯。

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根据伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB），这次为期一天的访问「聚焦在双边关系、区域性和国际性议题」。

据今天早上报导，阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）「将在几个小时后离开德黑兰前往利雅德」。

2016年，在抗议逊尼派大国沙乌地阿拉伯处决什叶派教士尼姆（Nimr al-Nimr）的抗议活动中，沙国驻伊朗的外交使团遭到攻击，此后沙国和什叶派为主的伊朗这两个伊斯兰国家断绝外交关系。

今年3月，根据中国居中斡旋的一项协议，沙伊这两个长期竞争的对手同意恢复外交关系并重启各自的大使馆。

6月，沙乌地阿拉伯外交部长费瑟亲王（Prince Faisal bin Farhan）成为自2006年以来第一位访问伊朗的沙国外长。

当月初，伊朗重启驻利雅德大使馆，并举行升旗典礼。

伊朗官方媒体昨天报导称，沙伊两国军事官员在莫斯科安全会议期间会面，这是自双边关系恢复以来的另一个首次会面。

阿布杜拉希安本周表示，有关利雅德之行，伊朗驻沙国大使伊纳亚提（Alireza Enayati）「将随行」，并且「正式开始他的外交任务」。

8月9日，伊朗表示沙国驻德黑兰大使馆已开始运作，但利雅德当局尚未证实该消息。

多年来，伊朗和沙乌地阿拉伯在中东国家的冲突议题上始终支持不同阵营。

近几个月来，伊朗与沙乌地阿拉伯以及科威特因一处具有争议性的天然气田经常发生矛盾。

沙乌地阿拉伯和科威特声称对该油田拥有「独享权」；德黑兰则警告，如果谈判失败，将「争取伊朗应有权利」。伊朗称该油田为「亚拉什」（Arash），科威特和沙乌地阿拉伯则称其为杜拉（Dorra）。

© 2023 AFP