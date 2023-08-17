厄瓜多气候公投20日举行 钻探原油与保护森林二选一

（法新社基多16日电） 厄瓜多民众将在20日备受关注的全民公投中，决定究竟是钻探原油重要，抑或保护亚马逊丛林重要，这是民主国家面对气候变迁的一个不寻常案例。

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对一些人来说，厄瓜多的亚马逊丛林是原住民家园，也是对抗气候变化的珍贵资产；但对另一些人来说，丛林内的原油蕴藏是解决经济困境的重要管道。

厄瓜多的叶苏尼国家公园（Yasuni National Park）是世界上最多样化的生物圈之一，也是世界上最后3个与世隔绝原住民部落的家园，但当地正进行原油钻探。

经多年激烈讨论后，钻油计画仍于2016年开始，当时的总统柯利亚（Rafael Correa）也未能说服国际社会向资金短缺的厄瓜多挹注36亿美元，换取厄瓜多不要钻油。

厄瓜多最高法院5月也在连年公投呼声后，同意以公投决定「43区块」（block 43）的命运，当地原油产量占厄瓜多日产量46万6000桶的12%。

即将卸任的总统拉梭（Guillermo Lasso）政府估计，如果停止钻探，厄瓜多未来20年将损失160亿美元。

出生在丛林中的Waorani族领袖卡维亚（Alicia Cahuiya）说：「叶苏尼俨然是世界的母亲...我们需要提高音量和双手，以便母亲能康复，让她不受伤、不受摧残。」

叶苏尼国家公园的保护区是Waorani、Kichwa部落，以及Tagaeri、Taromenane和Dugakaeri等部落的家园，他们选择与现代世界隔绝的生活。

卡维亚说保护区是「世界的肺」，吸收二氧化碳并释出氧和水气。

私立旧金山大学厄瓜多基多分校（USFQ）蒂普蒂尼（Tiputini）科学站站长李华斯（Gonzalo Rivas）说：「水气有助维持地球低温，犹如大气的空调」。

© 2023 AFP