大火来袭未启动警报器 夏威夷官员提出解释

（法新社檀香山16日电） 致命野火延烧夏威夷毛伊岛（Maui）滨海城市拉海纳（Lahaina）时，当地警报器并没有发出声响，官员因此被骂翻。他们今天出面坚称，启动警报器并不能挽救性命。

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夏威夷毛伊岛（Maui）本月8日窜出的大火，在滨海旅游城镇拉海纳（Lahaina）造成至少110人丧生并摧毁约2200栋建筑物。

鉴于外界质疑当天若启动警报器是否能拯救性命，毛伊郡紧急事故管理局（Maui County Emergency Management Agency）首长安达雅（Herman Andaya）今天向媒体表示，夏威夷的警报器是用来警告民众有海啸，启动警报器或许会导致民众反往险处方向跑。

记者会期间，媒体因追问政府大火因应作为而不时出现火爆场警。安达雅说：「民众所受的训练是，警报器响起时应往高处跑。」

他表示「当晚若启动警报器，我们担心民众会往山上跑。若真是这样，就是朝大火的方向而去」。

针对在大火威胁拉海纳1万2000多名居民时未启动警报器的决定，安达雅表示不后悔。

夏威夷州长葛林（Josh Green）上周已指示针对这起悲剧的前因、当下和后果展开调查，盼从中汲取教训。

© 2023 AFP