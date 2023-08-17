巴基斯坦基督徒遭控亵渎可兰经 数以百计穆斯林焚烧教堂

（法新社费索拉巴德16日电） 数以百计穆斯林男性今天在巴基斯坦东部一场暴乱事件中纵火焚烧教堂，破坏基督徒住家。先前曾传出有基督徒被指控亵渎可兰经。

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巴基斯坦官员表示，基督徒亵渎可兰经的传闻散布后，暴徒们穿过工业城市费索拉巴德（Faisalabad）近郊一个以基督徒为主的地区。

地区政府官员努尔（Ahad Noor）表示：「民众严重破坏这个地区，包括基督徒的住家和多座教堂。」

警方和救援官员表示，至少有4座教堂被纵火，居民表示，多达10几座具教堂地位的建筑遭破坏。

旁遮普省资讯部门首长米尔（Amir Mir）在一份声明中表示，已出动数千名警力保护该地区，并拘留了数十人，该声明也谴责了涉嫌亵渎可兰经的行为。

美国今天对袭击事件表示震惊，并敦促巴基斯坦展开调查。

美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）表示，虽然美国支持言论自由，但「暴力或威胁绝非可以接受的表达形式」。

在穆斯林占多数的巴基斯坦，亵渎是一个敏感议题，任何被认为侮辱伊斯兰教或伊斯兰宗教人物的人，都可能面临死刑。

邻近城市拉合尔（Lahore）的巴基斯坦神职人员马歇尔（Azad Marshall）表示，基督徒族群对这类事件「深感痛苦和困扰」。

马歇尔在过去称为推特（Twitter）的社群媒体X发文表示：「我们疾呼执法单位及那些伸张正义和保护全民安全的人立即介入，并向我们保证，我们的性命在自己的家园是宝贵的。」

社群媒体上的影像显示，成群结队的民众手持棍棒和石块冲过街道，教堂建筑冒出浓烟。

在一段影片中，当教堂顶部的十字架遭破坏时，人群欢呼，并要求惩罚遭控亵渎可兰经的人。

基督徒约占巴基斯坦人口2%，是国内社会最底层之一，经常沦为不实且毫无根据的亵渎指控目标；这些指控往往被用来解决个人恩怨。

巴基斯坦人权委员会（Human Rights Commission of Pakistan）今天表示：「近年来，此类袭击的频率和规模似乎有所增加，这些袭击是系统性的、暴力的，而且往往无法遏制。」

「国家不仅未能保护宗教少数族群，而且还允许极右翼势力在社会和政治中渗透和恶化。」

巴基斯坦新任命的看守总理卡卡尔（Anwaar-ul-Haq Kakar）在X上表示，他对所发生之事感到「伤心」。他表示，将对那些违法和针对少数族群的人采取严厉行动。

© 2023 AFP