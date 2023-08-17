强烈风暴袭德 法兰克福机场近百航班取消

（法新社法兰克福17日电） 德国受到强烈风暴袭击，最大机场法兰克福机场今天有近百个航班取消，航空公司紧急协助乘客更改航班。在金融大城法兰克福，有许多街道淹水、树木倒塌。

广告 继续浏览后续

法新社报导，风暴昨晚席卷德国西南部，带来惊人雨量，且据报在约1小时内释放超过2万5000道闪电。

法兰克福机场表示，有90个航班被迫取消，另有23架班机改道降落其他机场。

受影响的部分乘客睡在行军床上，许多乘客则在机场饭店过夜。

机场发言人告诉法新社，「今天情况可能恢复稳定。还有乘客需要预订新的航班。」

法兰克福的消防机构表示，从昨晚到今早，他们已出动超过500次，以处理风暴相关事故。当局获报超过350起建筑物淹水，以及17起树木倒塌事件。由于人手不足，休假人员也被召回。

风暴还影响了其他地区，其中北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）的盖尔森基兴市（Gelsenkirchen）受到重创。

当地消防部门表示，街道、地窖和低洼住宅区迅速被洪水淹没，许多车辆被倒塌的树木砸中。在其中一个地区，路上停放的车辆被水淹没，部分街道只能搭乘充气艇通过。

专家表示，气候变迁正提高洪水发生的频率和严重程度。

2021年，德国西部莱因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）和北莱因-西发利亚邦发生洪灾，造成180多人丧生。

© 2023 AFP